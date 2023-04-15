منها ما يخص الغرامات المالية .. مدير المرور الجديد يصدر توجيهات للمحافظات

شفق نيوز/ عقد مدير المرور العام اللواء الحقوقي (محمد التميمي)، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مقر مديرية المرور العامة ضم مديري مديريات مرور المحافظات لبحث جملة من المواضيع التي تخص العمل المروري.

وذكر بيان صادر عن المديرية، ان اللواء الحقوقي التميمي "وجّه بأن تكون متابعة مستمرة لعمل مجمعات التسجيل وتسهيل الإجراءات وتخفيف الاعباء عن المواطنين وكذلك الإشراف على تنظيم حركة السير والمرور ورصد المخالفات والتعامل بمبدأ الثواب والعقاب مع منسوبي المرور كافة من اجل رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة في مديرية المرور والتعامل الجيد والحسن وفق مبادئ حقوق الإنسان والتعامل بصورة حسنة مع المواطنين وعدم فرض الغرامات الا بعد التأكد منها والاهتمام بالإلتزام بالقيافة الرسمية".

ووجّه أيضا بـ"أستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير العمل التكنولوجيا، كما وجه المواطنين بإحترام القانون والإلتزام به كون مديرية المرور العامة عازمة على تطبيق القانون المروري وتشديد المحاسبة على المخالفين".

و أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس 13 من شهر نيسان/مارس الجاري، أن الأخير عيّن اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي مديراً لمديرية المرور العامة، خلفاً للواء الحقوقي طارق إسماعيل لبلوغه السن القانونية للتقاعد.