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مدير الدفاع المدني لشفق نيوز: من المرجح وجود نحو 4 أشخاص محاصرين بالبناية المنهارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T08:50:09+0000
مدير الدفاع المدني لشفق نيوز: من المرجح وجود نحو 4 أشخاص محاصرين بالبناية المنهارة

شفق نيوز/ رجح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، يوم السبت، وجود نحو 4 أشخاص محاصرين تحت ركام البناية المنهارة وسط العاصمة بغداد.

وأكد بوهان في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنقاذ 13 شخصا من تحت ركام البناية المنهارة، ومن المرجح وجود من 3 - 4 أشخاص محاصرين.

وأضاف أن عمليات الانقاذ والبحث مازالت مستمرة.

وكانت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق من صباح اليوم بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن حادث انهيار لبناية مكونة من أربعة طوابق وقع في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني حاليا متواجدة في موقع الحادث وتجري عمليات إنقاذ بحثا عن مواطنين أن وجدوا.

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