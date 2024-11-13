مدير التربية يتصدرهم.. مجلس ميسان يتحرك لمحاسبة كبار وصغار المسؤولين

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة ميسان، يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة عليا داخل المجلس لتدقيق عمل الدوائر الحكومية بالمحافظة، فيما بين مصير مديري الواحدات الإدارية.

وقال عضو المجلس حسين المرياني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة ميسان أجل فتح باب الترشيح على إدارة مناصب الوحدات الإدارية (القائممقام والناحية) لغاية مطلع العام المقبل، وذلك لاتاحة الفرصة لمسؤولي الوحدات الإدارية الحاليين في إنجاز الأعمال المكلفين بها من مشاريع وكذلك قرب انتهاء السنة المالية".

وأضاف المرياني، أن "مجلس المحافظة شكل لجنة عليا ستعمل على تدقيق عمل مديري الدوائر في المحافظة كافة بما فيها الأقسام والشعب، ومن نجد في مستوى عمله خلل سيقصى من منصبه "، لافتا إلى أن "اللجنة كلفت بانجاز أعمالها خلال 15 يوماً".

وأوضح أن "المجلس قرر عقد جلسة استثنائية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك لاستجواب مدير عام تربية ميسان، على خلفية عدة أمور تم تشخيصها خلال الفترة الماضية أبرزها الخروقات الإدارية والقانونية بعمله وكذلك ملف الابنية المدرسية المتلكئ"، مؤكدا أن "المجلس لن يتهاون في حال عدم الاقتناع بأجوبته وسيصار إلى إعفائه من المنصب فوراً".