مديرة مدرسة تواجه رجل دين.. توتر مجتمعي بسبب "خطبة جمعة" بالبصرة

شفق نيوز/ كشفت مديرة مدرسة للبنات، في قضاء سفوان أقصى جنوبي البصرة، يوم الخميس، عن تعرضها لما وصفته بـ"الهجمة الممنهجة" من قبل بعض وجهاء المدينة وأولياء الأمور، على خلفية إجراءات قانونية اتخذتها ضد رجل دين تطرق لها ولمدرستها خلال خطبة الجمعة في شهر رمضان الماضي.

وقالت مديرة مدرسة "التعاون" للبنات نجلاء موحي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة بدأت يوم الخميس، الموافق 19 من شهر رمضان الماضي، حين لاحظت إدارة المدرسة ارتداء عدد من الطالبات لملابس سوداء خلافاً للزي الرسمي، تضامناً مع ذكرى استشهاد الإمام علي".

وأضافت، إن "إدارات المدارس تعمل على تفتيش مدارسها بشكل دوري للتأكد من التزام الطالبات بالزي الرسمي، وعدم وجود مكياج أو أظافر طويلة، وهو إجراء طبيعي نحافظ عليه دائماً، وتمت ملاحظة مخالفة الزي في هذا اليوم بالتحديد، لكن الإدارة تفهمت ذلك (ارتداء الملابس السوداء) وسمحت للطالبات بإكمال الامتحانات والدوام".

"اتهامات غير صحيحة"

وأشارت إلى أنه "تفاجأنا في اليوم التالي، الجمعة، بخطبة ألقاها خطيب (جامع أهل البيت) تضمنت اتهامات غير صحيحة بحقي وبحق المدرسة، زاعماً إن الطالبات تعرضن للطرد والمنع من أداء الامتحان، وهذا غير صحيح إطلاقاً، واعتبره تشهيراً وكذباً وتلفيقاً لا أساس له من الصحة".

وبيّنت موحي، أنه "في اليوم التالي، السبت، نُشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءات وكلمات نابية بحقي، مما دفعني إلى التوجه في يوم الأحد إلى القضاء العراقي وتقديم شكوى رسمية مدعومة بالأدلة، ضد الشيخ والناشر شملت خطبة الجمعة والمنشور المتداول على موقع فيسبوك".

وأردفت، أن "القضاء أصدر خلال الأسبوع الماضي استدعاءً بحق خطيب الجمعة والناشر، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة مالية، ومنذ يوم المحكمة وحتى اليوم، ما تزال القضية تثير الجدل في الشارع، خاصة بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام تمحورت حول التساؤل: كيف تُقاد عمامة رسول الله (كناية عن أن عمامة رجل الدين تمثل عمامة نبي الإسلام) إلى المحكمة؟".

وأشارت إلى أن "الحادثة تطورت لاحقاً إلى تظاهرات وتحشيد على مواقع التواصل، ورفع رايات عشائرية (بيارق) ضدي وأنا امرأة لي مكانتي بين عشائر مدينتي".

واختتمت حديثها بالقول: "أنا مُربية أجيال، ولم أتوقع يوماً أن يُقابل عملي بهذه الطريقة، اليوم أشعر أني وعائلتي في خطر، وتعرضت أنا وزوجي إلى إساءات مباشرة"، ووجهت مناشدة إلى مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني بالتدخل العاجل، قائلة "إني لم أعد أأمن على حياتي وحياة أولادي وعائلتي بشكل عام وسط استمرار حالة البعض بشحن الشارع ضدي".

"جامع أهل البيت" يوضح

من جهتها، زودت إدارة "جامع أهل البيت" في قضاء سفوان، وكالة شفق نيوز، بنص خطبة الجمعة ليوم 20 رمضان الماضي المعنية بحادثة مديرة المدرسة، نجلاء موحي.

وجاء في نص الخطبة التي كانت بإمامة الشيخ إسماعيل الإبراهيمي، "وردنا ببالغ الأسف تعرض بعض الفتيات في مدرسة التعاون للعقوبة من قبل المدرسة والحرمان من الامتحان بسبب ارتدائهن للسواد على مصابنا باستشهاد أمير المومنين وهذا ما يبعث الحيرة والاستفهام، نحن مجتمع نعتز بمذهبنا ويكفل لنا الدستور هذا الانتماء".

ودعا الإبراهيمي في الخطبة بالقول: "ندعو إدارة المدرسة ترك مثل هذه الأخلاقيات الصارمة المقيتة ورفع العقوبة عن بناتنا بإعادة الامتحان لهن وعدم العودة لمثل هكذا تصرفات مقيتة".

تظاهرة ضد المديرة

وفي خضم هذا التوتر، خرج مواطنون من قضاء سفوان بتظاهرة طالبوا فيها مديرية تربية البصرة بالإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بما وصفوه بـ"التجاوز على الشعائر الدينية"، من قبل إدارة مدرسة "التعاون" في القضاء.

وقالوا في بيان لهم ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي سفوان يرفضون رفضاً قاطعاً المساس بعمامة رسول الله وتوهينها بأي شكل من الأشكال"، معتبرين ذلك "تعدياً صريحاً على القيم الدينية والمقدسات الإسلامية".

وأشار البيان إلى أن "إدارة المدرسة منعت الطالبات من ارتداء الملابس السوداء حداداً على استشهاد الإمام علي وممارسة الشعائر المرتبطة بالمناسبة واستخدمت ألفاظاً نابية بحق الطالبات، وهو سلوك لا يمت لأخلاق التربية والتعليم بصلة".

وأضاف، أن "على مديرية التربية الإسراع بالإجراءات التحقيقية وإعفاء مديرة المدرسة من منصبها نتيجة هذه التصرفات، والتي لم تكتفي بهذا الأمر، بل تعدت ذلك لتشمل أخذ مبالغ مالية بداعي طباعة الأسئلة الامتحانية".

وفي ختام البيان، عبر الأهالي عن رفضهم لما سموه "لغة تكميم الأفواه"، مشددين على أن منبر خطبة الجمعة يجب أن يبقى منبراً حراً، يحمل هموم الناس وينتقد الأداء الخدمي والاجتماعي بموضوعية من أجل تصحيح المسار ودعم القضايا المجتمعية.

"لا لتأجيج الشارع"

كما شارك في تظاهرة قضاء سفوان، وجهاء المدينة وشيوخ عشائر ورجال دين وعدد من المسؤولين بينهم أعضاء مجلس محافظة وبرلمانيون.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة، ثائر الصالحي، أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة بسيطة وسيتم تداركها بفضل العقول الخيرة التي تريد الخير للقضاء وأهله، وأهالي سفوان أحباب ومسالمون ومتفهمون للأمور".

وأضاف الصالحي، أن "الموضوع انتهى في وقته ولا يوجد داعي لتأجيج الشارع من جديد، وسنعمل على حله بمختلف الطرق الممكنة".