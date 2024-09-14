مدن عربية تتفوق على البصرة في قائمة الأكثر حرارة عالمياً.. جدول

شفق نيوز/ تصدرت بعض المناطق في الدول العربية قائمة أكثر المواقع حرارة في العالم، مما أدى إلى تراجع مدينة البصرة في تصنيف درجات الحرارة العالمي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة اليوم السبت.

وسجلت منطقتين في محافظة البصرة العراقية المرتبتين التاسعة و الـ13، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية، وذلك وفق جدول نشرته محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأمريكية، تضمن 15 منطقة ومدينة عالمية.

وبين الجدول أن مدينة "ينبع" في السعودية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، بواقع 46 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية "مرمول" في عُمان وبواقع 45.6 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "المدينة المنورة" في السعودية وبواقع 45.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت "الاهواز" في ايران رابعاً وبواقع 44.6 درجة مئوية، وجاءت مدينة "عميدية " في إيران أيضاً خامساً بدرجة حرارة بلغت 44.6 درجة مئوية.

وبحسب الجدول، جاءت مدينة "الاحساء" في السعودية سادساً حيث سجلت درجة حرارة 44.5 درجة مئوية، وجاء مطار الكويت الدولي في الكويت، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 44.3 درجة مئوية، ثم جاءت "أسوان" في مصر ثامناً بدرجة حرارة بلغت 44.1 درجة.

وفي المرتبة التاسعة جاء مطار البصرة الدولي في العراق بدرجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية، ثم جاء "مطار وادي الدواسر"، في السعودية عاشراً بدرجة حرارة 44 درجة مئوية، تليها منطقة "العلا" في السعودية في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 43.9 درجة مئوية.

وجاءت مدينة "مسجد سليمان" في إيران بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 43.8 درجة مئوية، ثم جاءت "الفاو" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 43.5 درجة مئوية، تليها "صافي آباد ديزفول" في إيران بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 43.5 درجة مئوية، تليها مدينة "الدمام " في السعودية بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 43.4 درجة مئوية.