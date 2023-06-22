مدن عراقية على موعد مع نصف درجة غليان من الحرارة

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، ارتفاعاً بدرجات الحرارة في جميع مدن العراق، ووصولها الى ما يقارب نصف الغليان في جنوب البلاد.

وقال عطية في تدوينة على حسابه في فيسبوك، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة يتوقع ان ترتفع خلال الأيام المقبلة وهناك أجواء صيفية شديدة الحرارة في مدن الجنوب والفرات الاوسط وحارة في باقي المدن".

واشار الى "استمرار رياح البوارح بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة بنشاط ملحوظ نهارا في كافة المدن عدا مدن اقليم كوردستان تكون ما بين ساكنة ومتقلبة الاتجاه خفيفة السرعة".

واوضح ان "درجات الحرارة المتوقعة في مدن وسط البلاد والعاصمة بغداد تتراوح بين 44 - 46م وفي الانبار 42-44م، اما في شمال البلاد فستكون 42- 45م، وفي مدن الفرات الاوسط 45 - 46، وفي مدن الجنوب 47 - 49م".