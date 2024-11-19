"مدمن مخدرات" يقدم على الانتحار داخل مركز تأهيل للمتعاطين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الثلاثاء، بإقدام شاب على الانتحار في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شابا تولد 2006 أقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بستائر الغرفة داخل مركز القناة للتأهيل الاجتماعي التابع الى وزارة الصحة.

وأشار المصدر إلى أن الشاب المنتحر كان يتعالج من الإدمان في المركز الخاص بتأهيل المتعاطين من المواد المخدرة الواقع ضمن شارع القناة شرقي بغداد.

ولفت إلى أنه تم نقل الجثة الى الطب العدلي لإجراء اللازم.