مدفأة نفطية تودي بحياة 3 أطفال شمالي واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، مساء اليوم السبت، بمصرع وإصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء انفجار المدفأة النفطية، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عائلة كانوا يجلسون حول مدفأة نفطية في منزلهم بقضاء الصويرة شمالي واسط، إلا أن المدفأة انفجرت وأودت بحياة الأطفال الأشقاء الثلاثة، فيما أصيب والدتهم بحروق خطيرة".

وأضاف أن "دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث وتم نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، وإخلاء والدتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة سبب انفجار المدفأة".