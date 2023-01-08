مدفأة نفطية تنهي حياة امرأة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بوفاة امرأة جراء انفجار مدفأة نفطية داخل منزلها جنوبي الموصل، فيما أصيب ضابط في شرطة المرور بحادث مروري وسط بغداد.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "مدفأة نفطية انفجرت داخل أحد المنازل في قرية زهيليلة الواقعة جنوبي مدينة الموصل، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح خطيرة".

وبين أنه "تم نقل المرأة إلى مستشفى ناحية القيارة إلا أنها فارقت الحياة بعد دقائق من وصولها الى المستشفى".

من جانب آخر، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة ملازم منسوب لمديرية المرور، أصيب نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية، بحسب ادعائه في منطقة النهضة وسط العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "صاحب العجلة لاذ بالفرار".