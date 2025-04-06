مدرسو البصرة ينهون الإضراب ويباشرون بالدوام غداً

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء الإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة يوم غد باستئناف الدوام الرسمي واستمرار العملية التربوية.

وقال رئيس النقابة صفاء السامر، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة ملتزمة بالتعليمات العامة والموحدة للإضراب العام في جميع محافظات العراق، وسيتم استئناف الدوام الرسمي يوم غد الإثنين في جميع مدارس المحافظة".

وأضاف، إن "مطالبنا ستتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل وبحضور نقيب المعلمين في العراق، ونقرر بعدها الإجراءات اللازمة".

وتابع "نحن مع الدوام وحفظ الأمانة التي نحملها ونضغط بالإجراءات القانونية التي تتخذها نقابة المعلمين بالطرق الدستورية والقانونية إذا لم يكن هناك تنفيذ لمطالبنا".

وأكد السامر "اليوم كان هناك دوام في المدارس بنسبة 70%، ونحن الآن ننتظر مبادرات الحكومة المحلية بشقيها لتنفيذ بعض المطالب التي تقع على عاتقها".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ممثلية الكوادر التربوية في ذي قار، مساء اليوم الأحد، عن تمديد الإضراب العام في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربوية بدءاً من يوم غد الاثنين، مع الخروج بتظاهرة حاشدة أمام مديرية تربية ذي قار.

وذكرت الممثلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالنظر لعدم الاستجابة لمطالبنا والاستخفاف بنا ككوادر تربوية من بعض الجهات المعنية بتصرفات غير مبررة ونعتبرها إهانة لمربي الأجيال، نعلن لكم نحن كممثلية الكوادر التربوية في محافظة ذي قار عن:

أولاً- إعلان الإضراب العام في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربوية بدءاً من يوم غد الاثنين.

ثانياً- يستمر إضرابنا يوم الثلاثاء أيضًا مع الخروج بتظاهرة حاشدة أمام مديرية تربية ذي قار.

ثالثاً- في حال عدم الاستجابة لمطالبنا في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء سنعلن عن خطوات تصعيدية أخرى يُعلن عنها آنذاك.

وفي وقت سابق اليوم، دعت نقابة المعلمين العراقيين الهيئات التعليمية والإدارية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الاثنين لتسليط الضوء على مطالب المعلمين "السبعة"، مهددة في حال عدم الاستجابة بـ"اتخاذ الإجراءات التصعيدية كافة".

وقررت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز:

1. دعوة الهيئات التعليمية والإدارية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين الموافق 7/4/2025، لتسليط الضوء على مطالب جماهير المعلمين.

2. انعقاد جلسة طارئة للمجلس المركزي يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025، لمتابعة تنفيذ المطالب.

3. استضافة نقابة المعلمين لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025، لعرض مطالبكم العادلة والتي تتضمن: (زيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، شمول جميع العقود بالتثبيت، صرف المتأخرات المالية، تفعيل قانون الخدمة التربوية، صرف العلاوات والترفيعات، تفعيل التأمين الصحي، توفير السكن للمعلمين).

وهددت النقابة، أن "في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، ستتخذ نقابة المعلمين العراقيين كافة الإجراءات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون، ولن نتوانى عن الدفاع عن حقوقكم المشروعة ومواقفكم الوطنية النبيلة"، وفق ما جاء في البيان.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.