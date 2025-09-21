مدرستان "ذكيتان" و5 "دولية" في مدينة الصدر مع بداية العام الدراسي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية تربية الرصافة الثالثة في بغداد، يوم الأحد، افتتاح 7 مدارس جديدة من بينها 5 دولية في مدينة الصدر، شرقي العاصمة.

وقال معاون مدير التربية للشؤون الإدارية عمر سعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "تربية الرصافة الثالثة قد بدأت بالاستعداد للعام الدراسي الجديد منذ أكثر من شهر من خلال تهيئة الأمور اللوجستية والموارد البشرية وتهيئة المدارس في مدينة الصدر".

وأضاف أنه "تم إفتتاح عدد من المدارس الجديدة هذا العام بحسب تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تمثلت بمدرستين ذكيتين للبنين والبنات".

وأشار إلى أنه "تم افتتاح أيضا، خمس مدارس دولية، ومستمرين في افتتاح المدارس الأخرى".

وحول الدمج بين المدارس، أجاب سعدون، قائلا: "نعم يوجد لدينا دمج في بعض المدارس حيث تم تحويل الدوام من ثلاثي الى ثنائي".

وانطلق صباح اليوم الأحد (21 أيلول 2025) العام الدراسي الجديد 2025-2026 في عموم محافظات العراق، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية، (باستثناء إقليم كوردستان).

وشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انطلاق العام الدراسي خلال زيارة ثانوية الصدرين للمتميزين في مدينة الصدر شرق بغداد، عبر دقّ جرس بدء العام الدراسي الجديد، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وزارة التربية إلى استكمال جهودها في توفير متطلبات البيئة التعليمية من بنى تحتية ومستلزمات دراسية، مؤكدا أن مجلس النواب سيبقى "داعمًا لشريحة التربويين.