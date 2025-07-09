"مدرسة ومساحات خضراء".. توجيه حكومي لإنقاذ نادي الفروسية

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتطوير نادي الفروسية عبر فتح مدرسة ومساحات خضراء فيه.

وجاء في كتاب صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وموجه إلى أمانة بغداد، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "لغرض الاهتمام بالاماكن الترفيهية في العاصمة بغداد ومنها نادي الفروسية، الذي يعتبر من أقدم الأندية في الشرق الأوسط لتنمية الخيول العربية الاصيلة، أخذ ما يلزم بشأن ضرورة تحويل نادي الفروسية الى مساحات خضراء ومتنزهات والحفاظ عليها وإقامة مدارس لتعليم الفروسية وملاعب كرة قدم وغيرها من المتنزهات الرياضية والفعاليات الشبابية".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، تظاهر، أعضاء وموظفو نادي الفروسية في بغداد ضد قرار وزارة المالية العراقية بتحويل ملكية النادي إليها.

وقال مدير إدارة نادي الفروسية رافع جواد علي، لوكالة شفق نيوز، في حينها، إنه "صدر قرار مؤخراً من محكمة بداءة الكرخ بأن أرض النادي تعود إلى وزارة المالية، وهذا غير صحيح، حيث إن سندات الطابو في دائرة التسجيل العقاري تعود إلى النادي نفسه الذي تأسس منذ عام 1920، وهدف التأسيس كان للحفاظ على الثروة الحيوانية والخيل العربية الأصيلة الموجودة في العراق، لذلك على رئيس الوزراء ووزيرة المالية والقضاء إنصاف النادي والوقوف معه".

من جهته، قال نائب رئيس نادي الفروسية، ياسر عبد الرحمن ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "أراضي نادي الفروسية تم تمليكها عام 1973 بموجب قرار 214 والنادي انتقل إلى هذا المكان عام 1995، ونمارس نشاط رياضة الفروسية وسباق الخيل، لكن وزارة المالية تريد حالياً إلغاء سند نادي الفروسية وإعادته إليها بحجة قيام النادي بتأجير بعض المحال".