مدته 90 دقيقة.. علاج جديد "مذهل" لكورونا

شفق نيوز/ كشفت شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية "سيلتريون"، الأربعاء، أن علاجها المرشح لمكافحة كوفيد-19 يقللّ من مدة التعافي، هذا إلى جانب تخفيض فرص تطور المرض إلى مستوى خطير.

واستعرضت "سيلتريون" البيانات السريرية للمرحلة الثانية من علاجها "CT-P59"، وهو علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لكوفيد-19.

وأجرت الشركة تجاربها على 327 مريضا بفيروس كورونا المستجد لتقييم فعالية وسلامة العلاج، المعروف أيضا باسم "Regdanvimab".

وكان ما يقرب من 60 في المئة من المشاركين في الدراسة يعانون من أعراض حادة، من بينها الالتهاب الرئوي.

وقالت الشركة إن العلاج قلل معدل تطور حالات المرضى إلى حالات حرجة تتطلب الرعاية في المستشفى بمقدار 54 في المئة.

ومن بين المرضى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر، انخفضت نسبة تطور الحالات إلى حالات حادة بمقدار 68 في المئة.

وأوضحت الشركة أن العلاج قلل مدة التعافي بأكثر من 3 أيام، موضحة أنه من بين المرضى البالغين من العمر 50 عاما فأكثر، فقد قلل العلاج وقت التعافي بأكثر من 5 أو 6 أيام.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن أستاذ الطب في جامعة "غاتشون"، أوم جونغ سيك، قوله: "أثبتت الدراسة التجريبية أن العلاج قلل بدرجة كبيرة من معدل تطور المرضى إلى حالات خطيرة، وقلل في الوقت نفسه من مدة الشفاء".

ومن بين النتائج التي أثبتها العلاج أنه لم يظهر أي تفاعل دوائي ضار بين المرضى المشاركين في التجارب السريرية.

وتقوم وزارة سلامة الغذاء والدواء بمراجعة سلامة الدواء وفعاليته، وهو إجراء حاسم لتصنيع وبيع أول علاج محلي لكوفيد-19 في كوريا الجنوبية.

وتخطط الشركة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي جزء محوري من الدراسة، في أكثر من 10 دول، للحصول على نتائج أكثر شمولا لسلامة العلاج وفعاليته.

وستقدم الشركة أيضا طلبا للحصول على تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولترخيص بالتسويق المشروط إلى وكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة.

وتسعى الشركة لزيادة قدراتها التصنيعية لتلبية الطلب العالمي والمحلي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون جرعة كحد أقصى.

جدير بالذكر أن العلاج الكوري الجنوبي يتم حقنه عبر الوريد لمدة 90 دقيقة.