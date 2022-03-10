سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدانة بـ50 مليار دينار.. احالة ملفات بلدية الناصرية إلى النزاهة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-10T09:50:15+0000
مدانة بـ50 مليار دينار.. احالة ملفات بلدية الناصرية إلى النزاهة

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار، احالة ملفات المخالفات في بلدية الناصرية إلى هيئة النزاهة.

وقال المحافظ محمد هادي في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، ووجهه الى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف ذي قار، إن الاخفاقات والمخالفات الحاصلة في مديرية بلدية الناصرية والتي اثرت على ادائها على مدى السنوات السابقة، جعلها من الدوائر المدانة بنحو 50 مليار دينار وتاخرت عن اداء مهامها بشكل كبير.

وأرفق المحافظ في كتابه تقريراً مفصلاً بالمخالفات الحاصلة في مديرية بلدية الناصرية والاقسام التابعة لها، مشيراً إلى  توجيه قسم الشؤون القانونية واللجنة التحقيقية المركزية للتحقيق فى المخالفات التى وردت فى التقرير وبشكل مفصل لبيان الموظف المقصر ونسبة الهدر العام.

 

 

related

تهديدات مسلحين تعلق الدوام في مدرسة جنوبي العراق

Date: 2022-02-22 13:44:45
تهديدات مسلحين تعلق الدوام في مدرسة جنوبي العراق

مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2021-12-23 17:47:26
مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق

احباط عمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقاراتٍ بعشرات المليارات في النجف

Date: 2021-06-21 11:15:08
احباط عمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقاراتٍ بعشرات المليارات في النجف

محافظة عراقية تحظر دخول غير الملقحين لدوائر الدولة

Date: 2021-07-23 17:03:13
محافظة عراقية تحظر دخول غير الملقحين لدوائر الدولة

السيطرة على حريق اندلع بمستشفى في ذي قار.. صورة

Date: 2021-07-17 10:41:05
السيطرة على حريق اندلع بمستشفى في ذي قار.. صورة

الجسر الكونكريتي يطيح بـ4 مسؤولين في ذي قار

Date: 2021-08-02 06:45:16
الجسر الكونكريتي يطيح بـ4 مسؤولين في ذي قار

النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

Date: 2021-11-09 10:31:08
النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

أوامر قبض بحق وزير نقل أسبق ورئيس أحد الدواوين الأوقاف سابقاً

Date: 2022-02-08 09:45:14
أوامر قبض بحق وزير نقل أسبق ورئيس أحد الدواوين الأوقاف سابقاً