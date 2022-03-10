مدانة بـ50 مليار دينار.. احالة ملفات بلدية الناصرية إلى النزاهة

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار، احالة ملفات المخالفات في بلدية الناصرية إلى هيئة النزاهة.

وقال المحافظ محمد هادي في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، ووجهه الى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف ذي قار، إن الاخفاقات والمخالفات الحاصلة في مديرية بلدية الناصرية والتي اثرت على ادائها على مدى السنوات السابقة، جعلها من الدوائر المدانة بنحو 50 مليار دينار وتاخرت عن اداء مهامها بشكل كبير.

وأرفق المحافظ في كتابه تقريراً مفصلاً بالمخالفات الحاصلة في مديرية بلدية الناصرية والاقسام التابعة لها، مشيراً إلى توجيه قسم الشؤون القانونية واللجنة التحقيقية المركزية للتحقيق فى المخالفات التى وردت فى التقرير وبشكل مفصل لبيان الموظف المقصر ونسبة الهدر العام.