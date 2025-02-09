مخيم الهول.. نقل 155 عائلة عراقية إلى "الجدعة" في نينوى (صور)

شفق نيوز/ أخرجت إدارة مخيم الهول اليوم الأحد، 155 عائلة عراقية مكونة من 569 شخصاً، وسلّمتهم للحكومة العراقية.

وذكرت إدارة المخيم في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذه الدفعة هي الرابعة خلال العام 2025، والـ21 منذ البدء بإخراج العراقيين من المخيم وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وفي الاثناء؛ أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن العائلات تم نقلهم بحافلات عراقية رفقة مدرعات امريكية وتحليق لطيران التحالف في سماء المنطقة لتأمين القافلة.

وكانت 148 عائلة تضم 579 شخصاً من الجنسية العراقية قد خرجت من مخيم الهول إلى بلادهم، في كانون الثاني الفائت.

ويضم مخيم الهول الواقع في الحسكة، 38890 شخصاً من عوائل داعش، من الجنسية السورية وجنسيات أُخرى.

ودعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، يوم الخميس 6 شباط الحالي، الحكومة العراقية، إلى عدم قبول تسلم النازحين من مخيم الهول السوري، وإدخالهم للأراضي العراقية، معتبرا إياهم أنهم من عناصر تنظيم داعش، و"إدخالهم يهدد السلم المجتمعي، ويدلُّ على أن القرار ليس عراقياً".

وكان مصدر أمني في نينوى، قد أفاد يوم الجمعة 31 كانون الثاني الماضي، بوصول دفعة جديدة من عائلات تنظيم داعش إلى مخيم الجدعة في جنوبي الموصل، قادمين من مخيم الهول السوري، ضمن برنامج إعادة التأهيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات العراقية تسلمت الدفعة الـ 20 من عائلات داعش التي تم نقلها من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل، وهذه الوجبة تضم 81 عائلة، يبلغ مجموعهم 360 فرداً".

وأوضح المصدر أن "60% من العائلات تعود أصولهم إلى محافظة نينوى، و20% من الأنبار، و20% من مناطق حزام بغداد وكركوك وصلاح الدين".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قد افاد، بنهاية العام 2024، باستعادة أكثر من 2600 أسرة من ذوي عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في العراق.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التعاون المستمر بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لإعادة تأهيل العائلات المرتبطة بتنظيم داعش، وهو جزء من إستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة تداعيات النزاع مع التنظيم في العراق وسوريا.