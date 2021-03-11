مخنفض جوي ورياح عاتية تجتاح العراق وتستمر لغاية بداية الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الخميس، عن تعرض البلاد لمنخفض جوي مصحوباً برياح عاتية وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، طقس اليوم الخميس في المنطقة الشمالية كافة غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وحدوث عواصف رعدية وترافقه رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مسببة تصاعد الغبار فيها.

واضافت ان الرياح في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة من (20-30) كم/ س تنشط نهارا الى (30-40) كم/ س وتشتد إلى أكثر من (50) كم/ س مسببة تصاعد الغبار فيها مع فرصة لحدوث عواصف ترابية فيها.

وأشارت الى المنخفض الجوي يتعمق يوم غد الجمعة ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة وخصوصًا الحدودية منها، وأمطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع حدوث عواصف رعدية أحيانا.

وبين الهيئة أن تأثير المنخفض ينحسر تدريجياً عند ظهر الجمعة لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط وتتحول الرياح في المناطق كافة الى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/ س تنشط نهاراً الى (30-40) كم/ س وتشتد في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى اكثر من (60) كم/ س مسببة تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية.

وتابعت بأن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى بحدود (19-14) درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية بحدود (3-4) درجة مئوية، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية يوم السبت المقبل ويكون بحدود (4-7) درجة مئوية.