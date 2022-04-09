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مخمور يعبث بقناني الأوكسجين في مستشفى ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T05:56:42+0000
مخمور يعبث بقناني الأوكسجين في مستشفى ببغداد

شفق نيوز / أعلن مستشفى الزعفرانية في بغداد، يوم السبت، القبض على مخمور حاول العبث بقناني الأوكسجين التابعة للمستشفى.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية أجرتها قوة حماية مستشفى الزعفرانية ضمن أعمال قاطع المدائن لرصد ومتابعة أي حالة تثير الشك والريبة داخل المستشفى وخارجه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن "القوة تحفظت على المواطن (م.ح.ط) وبعد التحقيق معه تبين أنه مخمور، وتم تسليمه أصوليًا إلى مركز شرطة الزعفرانية، وذلك بحضور المعاون الإداري ومدير القانونية للمستشفى، اللذين أقاما دعوى قضائية بحقة".

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