مخلف حربي ينهي حياة شخصين وحادث غامض يخطف نزيلاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عدة حوادث امنية بينها وفاة نزيل وإصابة شخصين بحادث انفجار مخلف حربي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "لغما حربياً يعود للجيش العراقي السابق، انفجر في منطقة أبو غار، وأدى لإصابة شخصين بينهما طفل يبلغ من العمر 4 سنوات"، لافتا إلى ان "المصابين هما من البدو الرحل".

وأضاف المصدر، ان "نزيلاً من اهالي محافظة صلاح الدين يبلغ من العمر 43 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) ".

وتابع المصدر، ان" النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى ان "سبب الوفاة غير معروف في الوقت الحالي وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقية".