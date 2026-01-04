مخلفات "داعش" تحصد ضحية جديدة.. مقتل وإصابة 4 مواطنين بانفجار في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

كشف قائممقام قضاء القائم في محافظة الأنبار، تركي محمد، يوم الأحد، عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سعدة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الشباب كانوا في رحلة داخل القضاء عندما انفجرت العبوة وأسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء وجود الشبان في رحلة داخل المنطقة، دون علمهم بوجود مخلفات حربية وألغام مزروعة منذ فترة سيطرة التنظيم الإرهابي"، مشيراً إلى أن "منطقة سعدة تُعد من المناطق الملوثة بالألغام والمقذوفات غير المنفلقة، ولم تُنجز عمليات التطهير ورفع الألغام فيها بشكل كامل حتى الآن".

ودعا محمد المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات والتحذيرات، وعدم دخول المناطق غير المؤمنة أو التي لم يُعلن خلوها من الألغام"، مؤكداً أن "مخلفات داعش ما تزال تشكل خطراً حقيقياً على حياة المدنيين، لا سيما في المناطق الصحراوية والنائية".