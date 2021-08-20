مخلفات حربية وألغام تعيقان عمل الموارد المائية في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار، إياد عبد العزيز، يوم الجمعة، بأن هناك العديد من المعوقات التي تقف عائقاً امام انجاز اعمال تطهير المبازل الرئيسية، مبيناً أن أهم تلك العوائق تتمثل في انتشار المخلفات الحربية والالغام في تلك المناطق.

وقال عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إنه "يتم خلال كل عام اعداد خطة لتنفيذ اعمال تطهير المبازل، وتكون الخطة مشتركة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المناطق"، مبينا أن "هناك بحدود 1500 كم من المبازل ضمن قاطع مديرية المواد المائية في الانبار، وخلال هذا العام لدينا 600 كم لأعمال التطهير".

وأكد عبد العزيز، بأنه "تم انجاز مبازل القائم التي تأخر العمل بها الى اكثر من ثمانية اعوام بسبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها الأنبار بالإضافة الى صعوبة وصول الحفارات الى تلك المناطق".

ولفت، الى ان "هنالك بعض المعوقات التي تقف امام إنجاز اعمال تطهير المبازل وخاصة الرئيسية منها بسبب احتواء بعض المناطق على المخلفات الحربية والألغام غير المنفلقة".

وأوضح بالقول، "تمت مخاطبة ديوان محافظة الأنبار ووزير الموارد المائية بهذا الامر لعدة مرات، وتم مؤخراً مفاتحة عمليات الأنبار ولا نزال متابعين لهذا الأمر من اجل ازالة الألغام وتسليك مياه المبازل بما يسهم في تخفيض مناسيبها".

وبين عبد العزيز، أنه "لا يمكن السماح بطمر المبازل كونها انشئت بسحب المياه الجوفية من الاراضي الزراعية في حال حصول اي تجاوز عليها يؤدي الى تصخب التربة وزيادة ملوحتها وبالتالي عدم صلاحيتها للزراعة".