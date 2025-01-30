أثار غضب عائلة المتوفي.. مخطط مروري يبرئ مرتكب حادث دهس مميت في العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء الخميس، تفاصيل حادث سير بين مركبة حمل ودراجة نارية، أدى إلى وفاة صاحب الدراجة، وأخلى قاضي التحقيق سبيل سائق المركبة.

وقال مسؤول إعلام القيادة، العميد باسم المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "المخطط المروري لحادث التصادم بين مركبة حمل مع دراجة نارية الذي أسفر عن وفاة سائق الدراجة، ومن خلال التحقيقات، تبين أن المتوفي هو المتسبب بالحادث".

وأضاف المالكي، أن "قراراً قضائياً بالإفراج عن سائق المركبة جرى بناء على المخطط، ومن دون أي تدخل خارجي، حيث تمت الإجراءات وفق القوانين والتعليمات النافذة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ظهر ذوو المتوفي (سائق الدراجة) في مقطع فيديو، يناشدون الجهات المعنية بالتدخل لمعرفة أسباب الإفراج عن سائق المركبة الحمل.

وكان مصدر أمني، أفاد أمس الأربعاء، بمصرع سائق دراجة نارية نتيجة حادث سير مروع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق، وذلك بعد أن اصدم بسيارة حمل نوع (كيا).