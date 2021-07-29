مخطط لتدمير آثار بابل.. المحافظ يصرح ويكشف حقيقة الأمر

شفق نيوز / كشف محافظ بابل، حسن منديل، يوم الخميس، حقيقة وجود مخطط لتدمير آثار المحافظة، وذلك عبر أعمال حفر تجري فوق "معبد ننماخ".

يأتي ذلك، بعد تناقل وسائل الإعلام تصريحات لأحد علماء الآثار البريطانيين، حذر فيها من وجود مخطط لتدمير آثار بابل من خلال أعمال حفر قال إنها تجري فوق "معبد ننماخ".

وأوضح منديل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعمال التي تجري في المدينة الاثرية، هي بإشراف منظمة اليونسكو، ولايتم اي شي بدون مراجعتها".

وأضاف أن "الأعمال المتمثلة بتعبيد الطرق وتأهيل المسرح البابلي، هي خارج أسوار المدينة الأثرية".

ونفى محافظ بابل، الأنباء المتداولة "نفيا قاطعا"، داعياً في الوقت نفسه، إلى "مراجعة منظمة اليونسكو، أو زيارة مدينة بابل الأثرية والاطلاع على سير الأعمال وتطابقها مع معايير اليونسكو".