مخربون وعواصف "شديدة" يحرمون مدناً عراقية من الكهرباء

شفق نيوز/ كشفت الإدارة المحلية لقضاء القائم غربي الانبار، يوم الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أكثر من اسبوع بسبب أعمال "تخريبية" من جهات "ليست إرهابية"، في وقت أفاد مسؤول محلي في ديالى، بسقوط برجين شرقي المحافظة بسبب العواصف الشديدة ما سبب انقطاع تام للتيار في بلدتين.

وقال قائممقام القضاء احمد جديان الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "التيار الكهربائي معدوم في جميع مناطق القائم منذ السابع من الشهر الحالي بعد تفجير وتخريب 14 برجاً ناقلاً للطاقة من قبل جهات مجهولة ضمن الخط الناقل القادم من قضاء - حديثة (400KV)".

واضاف الدليمي، أن "فرق الصيانة قامت بإصلاح برجين لكنها توقفت عن العمل اليوم لسوء الاحوال الجوية"، مشيراً إلى أن "اصلاح الابراج يستغرق اكثر من شهر".

وعن غياب الحماية الامنية للابراج الناقلة، أوضح الدليمي أن "الخط الناقل يمتد في عمق الصحراء ويحتاج الى لواء عسكري كامل لحمايته"، لافتاً إلى "اتفاقاً أمنياً للإستعاضة عن القطعات العسكرية الثابتة بكمائن امنية ودوريات متحركة لمنع استهداف الابراج مرة اخرى".

وعزا قائممقام القائم، اسباب استهداف الابراج في هذا التوقيت الزمني إلى "مصالح شخصية ومادية تسعى اليها جهات لم يكشف عنها"، مستبعداً أن "يكون الحادث عملاً ارهابياً او ضلوع عناصر داعش فيه".

ويقع قضاء القائم غربي العراق ويضم أربع مدن وأكثر من 50 قرية، ويقدر تعداد سكانه مع النواحي التابع له بحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية بنحو 150 الف نسمة عام 2014.

وسقط قضاء القائم بيد تنظيم داعش في 20 حزيران 2014 بعد معركة دامت لخمسة أيام قبل ان يتم استعداته من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي في صيف عام 2017.

وفي محافظة ديالى، قال مديرناحية كنعان مهدي عبد الكريم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "العواصف الشديدة تسببت بسقوط برجين للطاقة في اطراف قضاء بلدروز، (30 كم شرق بعقوبة)، ما تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم مناطق القضاء، فضلاً عن ناحية كنعان".

وعزا الشمري سبب الحادث إلى "الاحوال الجوية"، مستبعداً أن "تقف وراءه اي دوافع تخريبية أو إرهابية"، موضحاً أن "فرق الصيانة ستقوم باعادة اصلاح الابراج خلال الساعات القادمة".

وغالباً ما تتعرض ابراج الطاقة الناقلة في ديالى لحوادث "ارهابية" تقف وراءها الجماعات المسلحة أو مجاميع تخريبية لاهداف مادية او منافع اقتصادية.