مختل ذهنياً يفتك بأسرته في ديالى ويلوذ بالفرار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن رجلاً يشتبه بأنه "مختل ذهنياً" هاجم عائلته بسلاح ناري وتسبب بإصابة ثلاثة منهم.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً هاجم عائلته بسلاح ناري ما تسبب بإصابة زوجته وابنته وزوجة ابنه في منطقة دور الزراعة غربي بعقوبة لأسباب غامضة"، مبينا ان" التحقيقات الأولية اثبتت انه مختل حسب اقوال عائلته وجيرانه".

وأضاف أن "حالة زوجته مستقرة فيما لا زالت أوضاع ابنته وزوجة ابنه غير مستقرة"، مبيناً ان "الجاني لاذ بالفرار الى مكان مجهول فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث والتحري لإلقاء القبض عليه".