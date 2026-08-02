مختص بعلم الزلازل: هزات كركوك سببها تصادم الصفيحتين العربية والأوراسية

شفق نيوز- كركوك

أكد المختص في علم الزلازل، علي رمثان، يوم الأحد، أن الهزات الأرضية التي سجلت في محافظة كركوك وقعت ضمن منطقة تعرف باسم Kirkuk Embayment (الكركوك إمبايمينت)، وهي الجزء المتقدم من نطاق الطيات في شمال العراق، والمرتبط بمنطقة التصادم ضمن حزام جبال زاگروس.

وذكر رمثان، لوكالة شفق نيوز، أن "منطقة (الكركوك إمبايمينت) تضم عدداً من الطيات الرئيسية، أبرزها طية كركوك ذات الامتداد شمال غربي – جنوب شرقي، وترتبط بها مجموعة من الفوالق المعكوسة"، مبيناً أن "الفوالق تعد السبب الرئيس لحدوث الهزات الأرضية".

وأضاف، أن "الهزات جاءت نتيجة تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية، وهو تصادم جيولوجي ما يزال مستمراً حتى اليوم بمعدلات بطيئة، ما يؤدي إلى تراكم الإجهادات ثم تحررها على امتداد الفوالق، فتحدث الهزات الأرضية".

وأشار رمثان، إلى أن" تسلسل الهزات المسجلة بقوة 4.3 ثم 4.1 ثم 4.0 درجات يشير إلى أن جزءاً من الإجهاد المتراكم قد تحرر على امتداد الفالق أو الفوالق المجاورة، وهو نمط يُشاهد كثيراً في السلاسل الزلزالية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء النشاط الزلزالي، إذ يستمر تحرر الطاقة، لكنه بشكل عام يعطي مؤشرات ايجابية لان المقادير الزلزالية في حالة تناقص".

وكان قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، كشف صباح اليوم، إجمالي عدد الهزات الأرضية المسجلة منذ 30 تموز – 2 آب، بلغ 20 هزة أرضية، تفاوتت قوّاتها على مقياس ريختر بين الخفيفة والمتوسطة.

وتوزعت المقادير الزلزالية المسجلة وفق البيانات الرسمية كالآتي: الهزات المتوسطة (3 إلى 3.9 درجات): سجلت النسبة الأكبر بواقع 11 هزة أرضية (الدوائر الحمراء على الخريطة).

الهزات الخفيفة (2 إلى 2.9 درجة): بلغت 7 هزات أرضية (الدوائر الصفراء)، والهزات الضعيفة (1 إلى 1.9 درجة): بلغت هزتين اثنين (الدوائر الخضراء).

وأظهرت الخريطة التوزيع الجغرافي لبؤر هذه الهزات، حيث تركز معظم النشاط الزلزالي في المنطقة الواقعة شرقي وشمال شرقي مدينة كركوك (باتجاه قضاء جمجمال والمناطق المحاذية لمحافظة السليمانية)، إلى جانب نشاط محدود جنوبي المحافظة.