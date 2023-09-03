مختصر للزائرين.. تدشين طريق جديد بين بغداد وكربلاء

شفق نيوز / يفتتح يوم غد الاثنين، الطريق الممتد من العاصمة بغداد، إلى محافظة كربلاء، الذي أنجز خلال المدة الزمنية المحددة للمشروع، ليكون أحد الطرق المختصرة التي يمكن أن يسلكها الزائرون.

وأوضحت النائب عن محافظة كربلاء، ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن "يوم غد الاثنين سيتم افتتاح مشروع الطريق الجديد الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة كربلاء، حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضافت الهلالي، أن "وزارة الإعمار والإسكان عملت بالتنسيق مع محافظات بغداد وبابل وكربلاء، على إنجاز الطريق الجديد والذي أنجز خلال المدة الزمنية المحددة".

وأشارت إلى أن "الطريق الجديد يبلغ 80 كم، ويختصر المسافة بين بغداد وكربلاء ولا يمر بالمدن، وسيتلافى حدوث زحامات مرورية خلال المناسبات الدينية والزيارة الأربعينية".

وكانت اللجنة الأمنية العليا لزيارة الأربعين، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إفتتاح الطريق الجديد الرابط بين بغداد وكربلاء غداً الإثنين.

والطريق الجديد، سيمر عبر تقاطع اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية على نهر الفرات - ثم جرف النصر وصولا الى منطقة الخنافسة - الجمالية - مرقد الإمام عون باتجاه كربلاء.

وبات الطريق جاهزاً للاستخدام ذهاباً وإياباً، بعد تجهيزه بالعلامات الشاخصة والأرضية وتأهيله وتأمينه بالكامل من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية المختصة، بحسب اللجنة المركزية.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.