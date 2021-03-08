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مخاوف من هجرة السكان.. القوات الأمنية تمنع رعاة النخيب من البحث عن المراعي

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-08T11:14:52+0000
مخاوف من هجرة السكان.. القوات الأمنية تمنع رعاة النخيب من البحث عن المراعي

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية النخيب التابعة لقضاء الرطبة غربي الانبار، صبري الچليباوي، اليوم الإثنين، بأن القطعات الأمنية الماسكة لأمن المنطقة تمنع رعاة الأغنام من التجوال في المناطق الصحراوية الآمنة.

وقال مدير الناحية المحاذية للحدود العراقية السعودية لوكالة شفق نيوز؛ أن "قيادة عمليات الانبار تمنع الرعاة الدخول إلى ناحية النخيب، إذ أن الراعي القادم من مناطق الهبارية او الكسرة التابعات إلى الناحية، يتم منعه من إدخال الأغنام التي يصطحبها، فضلا على منع قيادة عمليات محافظة كربلاء التي يقع على عاتقها حركات أمن الناحية لا تسمح بدخول الرعاة من جهة كربلاء أيضا، وهذا ما يهدد الثروة الحيوانية التي تتمتع بها الناحية"، مشيرا إلى أن منع الرعاة رغم قيام قوات الجيش بإنشاء "ساتر امني" يمتد من النخيب وصولا إلى منفذ عرعر الحدودي، من جهة قضاء الرطبة، من أجل منع تسلل الإرهابيين إلى المنطقة.

وأضاف الچليباوي: "قمت بتقديم طلب إلى ديوان محافظة الانبار، من أجل تسهيل مهمة الرعاة، كون غالبية سكان الناحية البالغ عددهم قرابة السبعة آلاف نسمة، هم من رعاة الأغنام، وعدم تسهيل إجراءات تحركهم من وإلى الناحية، يهدد بهجرة سكان النخيب".

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