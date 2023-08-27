مخاوف من نشاط "الشائعات الغاطسة" أثناء زيارة الأربعين

شفق نيوز/ أعلن قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، يوم الأحد، عن إعداد خطة استباقية لمحاربة "الشائعات الغاطسة" التي عادة ما تنشط في الشعائر المهمة مثل زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال مدير القسم، العميد نبراس محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تتضمن تكثيف حملات التوعية لكشف الأخبار المضللة وتفنيدها بشكل آني على مدار 24 ساعة".

وأضاف "كذلك التعاون مع الفرق التطوعية التي زُجّت مع منتسبي العتبات المقدسة لمحاربة الشائعات، والتصرف الآني في حال حدوث أي شائعة بالتنسيق مع قسم محاربة الشائعات وقيادة شرطة كربلاء وقيادة عمليات كربلاء، كخلية مُصغّرة".

وتابع "وأيضاً الرصد والمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرصد الميداني، والانتشار الكامل على طول خط سير الزوّار لمحاربة الشائعات والأخبار المضللة، فضلاً عن تسيير عجلات كـ(إذاعة متنقلة) بلغات مختلفة لتوعية الزوّار".

كما أشتملت الخطة، بحسب العميد علي، على "اللقاء مع أصحاب المواكب وتثقيفهم لغرض محاربة الشائعات في هذه الشعيرة المهمة التي عادة ما تنشط الشائعات في مثل هكذا شعائر، وتسمى بـ(الشائعات الغاطسة)".

والشائعة الغائصة، (الغاطسة)، تنطلق عادة في أوقات معينة، فتسود المجتمع وبعد فترة تغوص أي تختفي لتظهر ثانية عندما تتاح لها الفرصة للظهور مرة أخرى.

وبدأت حشود زوار الأربعينية بالتوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد قبل أكثر من عشرة أيام، لأداء مراسم الزيارة التي ستبدأ في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويحيي المسلمون الشيعة مراسم الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.