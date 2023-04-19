مخاوف صحية تدفع كربلاء لفرض إجراءات مشددة

شفق نيوز/ شددت السلطات الصحية في محافظة كربلاء، إجراءاتها الصحية مع قرب حلول عيد الفطر، خاصة مع القصابين وأصحاب المطاعم وأسواق بيع اللحوم، وأكدت ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات الجزر النظامي، للوقاية من الأمراض الانتقالية، وأهمها الحمّى النزفية المنتشرة منذ العام الماضي في العراق.

وقال مدير المستشفى البيطري في كربلاء، الدكتور وسام الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان المركزية بالمحافظة وجّهت بالتعاون مع الدوائر المعنية وبإشراف مباشر من قبل مكتب النائب الثاني لمحافظ كربلاء، علي الميالي، وكل اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي، بمراقبة الجزر خلال أيام عيد الفطر".

وأضاف الجابري، أن "فريقاً أطلق - منذ الأسبوع الماضي - حملة توعية وإرشاد المواطنين والقصابين حول التأثيرات السلبية للجزر العشوائي خارج المجازر النظامية في محافظة كربلاء".

وأكد، أن "هناك التزاماً جيداً من قبل القصابين وأصحاب المطاعم وأسواق بيع اللحوم من ناحية الجزر داخل المجازر النظامية، والالتزام بالإجراءات الصحية، وبالختم البيطري الخاص بالمستشفى البيطري في كربلاء".

وتابع الجابري، "وكذلك خضوع كل الذبائح لإشراف بيطري متخصص من خلال فحص الذبائح قبل وأثناء وبعد الذبح، من أجل الوقاية من الأمراض الانتقالية، وأهمها الحمّى النزفية المنتشرة منذ العام الماضي في البلاد".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.