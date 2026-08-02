"مخالفات بيئية" تحرك دعوى بحق أكبر مستشفى للنسائية والأطفال في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت مديرية شرطة البيئة في ديالى، يوم الأحد، إقامة دعوى قضائية بحق مستشفى البتول التعليمي، أكبر مستشفى متخصص بالنسائية والأطفال في المحافظة، على خلفية مخالفات بيئية تتعلق بمحرقة النفايات الطبية.

وقالت شرطة بيئة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً ميدانياً أجرى كشفاً على المستشفى، وتبين عدم استيفاء محرقة النفايات المتطلبات البيئية والصحية، فضلاً عن انبعاث أعمدة دخان تؤثر في المناطق السكنية المجاورة.

وأضافت أن مفارز الشرطة البيئية تحركت استجابةً لمناشدات وشكاوى متكررة من سكان المناطق القريبة، بشأن الأدخنة المنبعثة من المحرقة، رغم مخاطبة الجهات المعنية في المحافظة لمعالجة المشكلة.

وأوضحت، أنه اتخذ الإجراءات القانونية وأقام دعوى قضائية بحق إدارة المستشفى، لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية الخاصة بالمحرقة، مؤكداً أن الإجراء يأتي ضمن حملة مستمرة لرصد المخالفات البيئية التي تمس الصحة العامة.

وكانت وكالة شفق نيوز قد تناولت في وقت سابق الجدل الذي رافق تعيين مدير جديد لمستشفى البتول التعليمي، بعدما أثار القرار سجالاً سياسياً في ديالى، على خلفية اتهامات بالمحسوبية، قابلتها تأكيدات من أطراف أخرى بأن التعيين جاء وفق السياقات الإدارية.