مخاطبات وتنسيق عراقي - إيراني لإنشاء سدين لخزن السيول والاستفادة منها

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي عراقي، يوم الإثنين، عن مخاطبات وتنسيق بين العراق وايران لانشاء سدين لخزن السيول المتدفقة من الحدود الايرانية نحو محافظة ديالى.

وقال الخبير في وزارة الموارد المائية ومدير موارد ديالى المائية السابق باسم مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى خاطبت وزارة الموارد المائية للتنسيق مع القنوات الحكومية المعنية ومطالبة الجانب الايراني السماح بدخول الفرق المختصة لانشاء سدين لخزن السيول الايرانية في (وادي النفط) بين حدود قضاء مندلي والجانب الايراني وسد (ترساق) عند حدود ناحية قزانية والجانب الايراني".

واكد ان "الهدف من إنشاء السدين هو خزن السيول الموسمية المتدفقة من الحدود الايرانية وبانتظار الموافقات الرسمية حيال المشروعين"، مشيرا الى ان "السدين سيوفران خزينا مائيا جيدا للاغراض الزراعية والاحتياجات المائية الأساسية".

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية (110 شرق بعقوبة)، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة)، سنوياً وخلال موسم الشتاء والربيع إلى موجات سيول قادمة من إيران.

وأقدم الجانب الإيراني الموسم الشتوي الماضي على تغيير مسارات السيول نحو الأراضي الإيرانية ومنع تدفقها للحدود العراقية بسبب أزمة المياه في بعض المناطق الحدودية الإيرانية بحسب مسؤولين من تلك البلاد، إلا أن السيول عادت للتدفق، في سابقة لم تشهدها مناطق شرقي ديالى منذ 3 مواسم.