مخاطبات بين "الصحة والمالية" لتعيين آلاف الخريجين

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، بياناً بشأن تعيين خريجي المهن الطبية والصحية، فيما كشفت تفاصيل مخاطباتها مع نظيرتها المالية بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "متابعتها تعيين الخريجين من ملاكاتنا الطبية والصحية وكافة العناوين مبينةً انه استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات المالية (2023-2024-2025)، المادة -77- والمادة -60- تمت مخاطبة وزارة المالية بموجب كتابنا المرقم 101928 في 28/12/2023 الفقرة (ثانياً) لاستحداث درجات وظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 لخريجي عام 2023 والذي بلغ عددهم (57664) درجة وإضافة كلفهم السنوية على اجمالية الموازنة التقديرية لوزارتنا لسنة 2024، وتم التأكيد على كتابنا انفًا بموجب كتابينا المرقمين 82 في 2/1/2024 و72781 في 28/7/2024".

وأوضحت، أن "وزارة المالية أجابت بأنه تم ادراج (29882) درجة لخريجي عام (2022-2023) والذين تم تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية المرقمة 17531 و17532 و17533 و17534 في 5/9/2024 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم (24684) لسنة 2024 الخاص بخريجي المهن الطبية والصحية لعام 2023 الذين لم يتم تعيينهم".

وبينت، أنها "قامت بمخاطبة وزارة المالية بموجب كتابنا المرقم (106964) المؤرخ في 29/10/2024 المتضمن ارسال الدرجات الوظيفية الشاغرة لدى وزارتنا في مركز الوزارة ودوائرنا الصحية في بغداد والمحافظات كافة لغرض تدقيقها من قبل وزارة المالية الموقرة".

وكشفت، أن "وزارة المالية اعلمتنا بموجب كتابهم المرقم (233599) والمؤرخ في 19/11/2024 والمتضمن تزويدهم بالدرجات الشاغرة من تاريخ 1/1/2023 ولغاية السنة الحالية دون الإشارة الى الدرجات الشاغرة للسنوات السابقة المذكورة في كتابنا أعلاه وتزويدهم بالأوامر الإدارية للدرجات الشاغرة المذكورة انفا".

وأضافت، أنه "تم إجراء المخاطبات الرسمية اللازمة مع وزارة المالية لإجراء الحذف والأحداث للدرجات الوظيفية لغرض تعيين خريجي المهن الطبية والصحية وتمت الموافقة من قبل وزارة المالية على إجراء الحذف والاحداث ل (5331) درجة وظيفية لغرض سد عجز الدرجات الوظيفية لخريجي عام (2023/2024) مع استبعاد (969) درجة وظيفية".

وأكدت أنه "تم إرسال (6326) درجة وظيفية الى مجلس الخدمة الاتحادي بموجب كتابنا / دائرة التخطيط و تنمية الموارد المرقم(19954) المؤرخ 29/12/2024 و المتضمن درجات الحذف والاستحداث البالغة (5331) درجة والدرجات المتبقية من التعيينات للوجبة الاولى وغير المباشرين والبالغة (995) درجة".

وتابعت، أنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم (24684) لسنة 2024 سيتم ترحيل الأعداد المتبقية من خريجي المهن الطبية والصحية لعام (2022-2023) الى السنة القادمة".