محمد هادي نائباً لرئيس مجلس ذي قار

شفق نيوز– ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، انتخاب محمد هادي نائباً لرئيس المجلس، وذلك بأغلبية مطلقة خلال جلسة رسمية حضرها أعضاء المجلس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جلسة الانتخاب شهدت توافقاً واسعاً بين الكتل والأعضاء الحاضرين حول المرشح، ما أسفر عن حسم المنصب دون خلافات تُذكر.

بدوره، أشار مجلس المحافظة، إلى التزامه بمواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم المشاريع التنموية في عموم المحافظة، بما ينسجم مع تطلعات أبناء ذي قار ويعزز مسارات التنمية والاستقرار.