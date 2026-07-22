محمد قاسم الفهد يباشر مهامه قائداً للشرطة الاتحادية

شفق نيوز ـ بغداد

باشر الفريق الركن محمد قاسم الفهد، يوم الخميس، مهامه رسمياً قائداً لقوات الشرطة الاتحادية، خلفاً للفريق الركن سعد خلف بدر، تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وكان مصدر أمني قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، عن تكليف الفهد بقيادة الشرطة الاتحادية، بالتزامن مع تكليف الفريق الركن زيد حوشي خلف الموسوي برئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، ضمن سلسلة تغييرات أجراها رئيس مجلس الوزراء في عدد من المواقع الأمنية والعسكرية العليا.

وتولى الفهد في أيار 2026 قيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء ومقار الدولة والبعثات الدبلوماسية.

وسبق للفهد أن شغل منصب رئيس أركان قوات الشرطة الاتحادية وقائد شرطة محافظة واسط، كما تولى قيادة عدد من ألوية وفرق الشرطة الاتحادية، بينها الفرقة الآلية والفرقة الرابعة عشرة، فضلاً عن تخرجه في دورة الأركان الخامسة والسبعين.

وتتبع قوات الشرطة الاتحادية وزارة الداخلية، وتشارك في فرض الأمن وملاحقة الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، فضلاً عن إسناد الشرطة المحلية وتنفيذ العمليات المشتركة، وتصفها وزارة الداخلية بأنها "يد الوزارة الضاربة والسند الحقيقي للشرطة المحلية".