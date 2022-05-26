محل "مشروبات كحولية" يثير ازمة في الانبار.. تعليق صلاة الجمعة وتهديد حكومي

شفق نيوز/ اثار افتتاح محل للمشروبات الكحولية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار العراقية، غضب عدد من ائمة وخطباء مساجد المدينة، ما دفعهم لاتخاذ قرار بتعليق صلاة الجمعة في المساجد، الى حين اغلاق المحل.

واصدر مجلس "افتاء قضاء القائم" بالمحافظة، اليوم الخميس، فتوى تقضي بتعليق صلاة الجمعة في مساجد القائم الى حين اغلاق هذا المحل.

من جهته وجه مسؤول الوقف السني في القائم عمار فخري، "بإقامة صلاة الجمعة في جميع جوامع ومساجد اقضية القائم والرمانة"، مشدداً "لا يوجد تعليق لصلاة الجمعة ومن يخالف يتحمل المسؤولية القانونية".

وجاء هذا التوجيه، بحسب وثيقة رسمية حصلت على نسخة منها وكالة شفق نيوز.

ويقول قائممقام قضاء القائم، احمد المحلاوي، إن "المحل افتتح بموافقة محافظ الانبار، ومجاز من قبل هيئة السياحة، ويقع موقعه خارج الحدود الادارية للمدينة"، مؤكداً، أننا "كإدارة محلية للقضاء، لم نمنح الموافقة لافتتاح المحل، للابتعاد عن الخوض بخلافات مع اي جهة رافضة لفتح مثل هذه المحال في المدينة".

وبين المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك بعض ائمة وخطباء القائم، لوحوا حول نيتهم لتعليق صلاة الجمعة لحين غلق المحل، ما دفعنا لمخاطبتهم وتحذيرهم من القيام بمثل هذه الافعال"، مشيراً، إلى أن "من ينوي الاعتراض على فتح المحل، بإمكانه استنكار الامر من خلال منابر المساجد فقط".

واختتم تصريحه بالتهديد، قائلاً: "من يحاول تعليق الصلاة يوم الجمعة لأي سبب كان، فسيكون لنا تصرف آخر معه".