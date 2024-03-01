محلة "التوراة".. منطقة يهودية بالإسم والطراز تتوسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ منطقة يهودية بحتة بالإسم والطراز المعماري، تتوسط مدينة بغداد القديمة، تشكو هذه المنطقة من عصف الزمان بها، وكيف أصبحت جدرانها الأثرية آيلة للسقوط.

وكالة شفق نيوز، تجولت في محلة "التوراة" ضمن منطقة قنبر علي، وسط العاصمة بغداد، واسمها مستوحى من أحد الكتب السماوية الأربعة وهو "التوراة"، تعاني هذه المحلة إهمال الجهات المعنية، رغم كونها منطقة أثرية.

هجر سكان "التوراة" وغالبيتهم من اليهود، عام 1941 لأسباب سياسية، لكن معالم هذه المحلة ما تزال تدل على يهوديتها، على الرغم من توسطها الشورجة والكفاح والصدرية، أحد أهم المراكز التجارية في العاصمة بالوقت الراهن.

ووثقت الوكالة، كل شيء في هذه المحلة، التي ما تزال تضم محالاً تجارية للبيع بالمفرد والجملة، و تتضمن متاجر لبيع السجائر والكرزات وأنواعاً عدة من البهارات.