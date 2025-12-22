محكمة نينوى تسترد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي

شفق نيوز- بغداد

استردت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، مبلغاً قدره 2 مليار دينار عراقي، نتيجة جريمة احتيال مالي.

وأفادت المحكمة، في بيان صدر عن القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات التي قدمت تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش، مقابل الحصول على زيادة في صرفيات الوقود للفترة من تشرين الثاني / نوفمبر 2021 ولغاية آذار / مارس 2023، بما يخالف القانون.

وأكدت المحكمة أن جهودها مستمرة، بإشراف قاضي أول المحكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يضر بالمال العام.