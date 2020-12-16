محكمة في اقليم كوردستان تصدر حكما بالسجن على مسؤول سابق في ديالى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الجنايات كركوك/كرميان في اقليم كوردستان يوم الاربعاء حكما يقضي بالسجن لمدة سنتين بحق قائممقام قضاء خانقين السابق محمد ملا حسن.

وصدر الحكم من المحكمة بحق ملا حسن وفق المادة (335) من قانون العقوبات العراقي.

وتعود ملابسات القضية الى ادانة ملا حسن بتسهيل عملية بناء مرآب للسيارات بالتجاوز على ارض تعود للمال العام في خانقين عندما كان قائممقاما للقضاء.

وتنص المادة على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك".