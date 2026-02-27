محكمة عراقية تُنهي زواجاً بسبب إجهاض جنين بتناول أعشاب للتنحيف

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر محلي، يوم الجمعة، أن محكمة الأحوال الشخصية في محافظة كركوك أصدرت حكماً بالتفريق بين زوجين، على خلفية إجهاض الزوجة لجنينها نتيجة تناولها أعشاباً ضارة أثناء فترة الحمل.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الزوجة أقدمت خلال أشهر حملها على تناول عشبة "البابونج" بكميات كبيرة بهدف إنقاص الوزن، دون علم زوجها أو استشارة طبية، ما تسبب بمضاعفات صحية انتهت بإجهاض الجنين.

وأضاف أن الزوج كان ينتظر حمل زوجته منذ نحو أربع سنوات، الأمر الذي فاقم الخلافات بين الطرفين بعد الحادثة، لتصل القضية إلى القضاء الذي قرر التفريق بينهما استناداً إلى المعطيات المقدمة أمام المحكمة، بعد الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالواقعة.