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محكمة عراقية تقضي بسجن "مجرم" باع ابنه في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-13T10:49:48+0000
محكمة عراقية تقضي بسجن "مجرم" باع ابنه في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق احد "المجرمين" عن جريمة بيع ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثون الف دولار امريكي.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المجرم اتصل به احد (اصدقائه) وطلب منه شراء طفل بمبلغ ثلاثين الف دولار امريكي لغرض التبني، مبيناً أن المجرم أبلغه انه على استعداد لبيع (ابنه) البالغ من العمر ثلاث سنوات".

وأضاف أنه "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقاً للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على اثرها القبض عليه بالجرم المشهود".

وتابع أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ اولاً وخامساً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 " .

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