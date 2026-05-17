محكمة عراقية تفرج عن محكوم بالإعدام بعد سجن دام 14 سنة لـ"عدم كفاية الأدلة"

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات ذي قار قضت بالإفراج عن متهم بـ"الإرهاب" ومحكوم بالإعدام، وذلك لـ"عدم كفاية الأدلة" رغم سجنه لمدة 14 سنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإفراج عن متهم بالإرهاب لعدم كفاية الإدلة المتحصلة ضده بعد إعادة محاكمته".

وأوضح أن "المفرج اعتقل عام 2012 وحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، وقد حصل على قرار الإفراج بعد 14 سنة من وجوده في السجن".