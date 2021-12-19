محكمة عراقية: الحبس الشديد لمحتال ادعى أنه امرأة في مواقع التواصل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ديالى، يوم الاحد، حكماً بالحبس الشديد لمدان يحتال على النساء ويبتزهن.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة اصدرت حكما بالحبس الشديد ربع سنوات بحق أحد المجرمين عن جريمة ابتزاز فتاة مقابل دفع مبالغ مالية ونشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادعى انه امرأة معالجة روحانية (عراف) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له"، مشيراً إلى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 452 /1 من قانون العقوبات ".