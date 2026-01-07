محكمة الناصرية تصدر حكما بالحبس بحق "طنطل سومر" (وثيقة)

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنج الناصرية في ذي قار، يوم الأربعاء، حكما بالحبس سنة واحدة ضد المدان عبدالرضا كاظم الملقب بـ"حمص" أو ما يعرف بـ" طنطل سومر".

وذكر مجلس القضاء الأعلى، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة 413/1 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وأضاف أن "ذلك جاء مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 22/11/2025 ولغاية 6/1/2026، حيث صدر الحكم وجاها استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية وقابلا للتمييز".

وعاش سكان حي سومر وسط الناصرية، خلال الفترة الماضية، حالة من الرعب والقلق بسبب تعرض أطفالهم وكبار السن لإصابات وجروح مجهولة المصدر، مما دفعهم لفرض حظر تجوال ليلي على أنفسهم وأطفالهم.

كان الأهالي يعتقدون أن مصدر الهجمات هو الكائن الأسطوري "الطنطل"، ما أثار الهلع في المنطقة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن القوات الأمنية تمكنت من كشف لغز الهجمات بعد نصب سيطرات مراقبة على أسطح المنازل، وتبين أن مصدر الإصابات هو شخص يُدعى "حمصه" استخدم موقعه المرتفع في منزله لرشق المواطنين والطابوق والزجاج، مسبّباً أضراراً مادية وإصابات بشرية، حيث تم اعتقال "حمصه" ومصادرة المعدات التي كان يستخدمها.

يذكر أن "الطنطل" هو كائن أسطوري في التراث الشعبي العراقي، يمثل عادة بشخصية نصف إنسان ونصف ماعز، ويعرف بإثارة الخوف عبر الاعتداءات والأصوات المخيفة خاصة أثناء الليل.