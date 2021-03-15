محكمة الكرخ تطلق سراح الفنان جلال الزين

شفق نيوز/ برأت محكمة الكرخ، الإثنين، الفنان جلال الزين بعد أشهر من انتحار زوجته.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، حكم البراءة جاء بعد حبس الزين إثر حادثة انتحار زوجته في بغداد.

وأضاف أن الزين لم يكن محبوساً طيلة الفترة الماضية، حيث أن الحكم صدر عليه اليوم بشكل حضوري، بعد أن كان خارج السجن بـ(كفالة مشروطة الحضور).

وكانت نور كاظم زوجة الفنان العراقي الشاب، جلال الزين، اقدمت على الانتحار في اكتوبر 2020 بعدما أطلقت النار على نفسها من سلاح "كلاشينكوف"، في منزلهما الواقع في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد.