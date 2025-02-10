محكمة القضاء الإداري تبقي عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت محكمة القضاء الإداري، يوم الاثنين، رفض التظلم بإلغاء الأمر الولائي المتضمن إحالة محافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف إلى التقاعد.

وعزت المحكمة في قرارها الذي ورد لوكالة شفق نيوز إلى عدم كفاية الأسباب المقدمة في التظلم ولا تستند إلى أسباب قانونية في الرجوع عن قرار وقف الاجراءات.

وكان مجلس محافظة بغداد، أصدر في 2 شباط/ فبراير الجري، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.

فيما أشار محافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف، إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد.