محكمة التمييز تنقض قرارات "المحتوى الهابط" وتخفف حكم المتهمين

شفق نيوز / افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بنقض محكمة التمييز قرارات الحكم الصادرة بحق المتهمين بنشر "المحتوى الهابط" الى 100 يوم فقط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "محكمة التمييز نقضت قرارات الحكم السابقة التي تتعلق بنشر ما يسمى (المحتوى الهابط) وخففت الحكم الصادر بحق المتهمين ليصبح 3 اشهر و10 أيام فقط".

وتنوعت احكام نشر "المحتوى الهابط" في المحاكم العراقية لتصل الى السجن بعامين على بعض المتهمين، وذلك خلال الحملة التي شنتها وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى لملاحقة من اتهمتهم بنشر هذه المحتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.