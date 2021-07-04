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محطة كهرباء متنقلة تنهي تظاهرات خانقين وتفض الاعتصام

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T08:57:27+0000
محطة كهرباء متنقلة تنهي تظاهرات خانقين وتفض الاعتصام

شفق نيوز/ أكد ناشطون مدنيون في خانقين، يوم الأحد، انتهاء التظاهرات بعد وعود حكومية وإجراءات لمعالجة المشاكل الخدمية.

وقال الناشط الإعلامي والثقافي في خانقين عباس الاركوازي لوكالة شفق نيوز؛ إن إدارة خانقين اجتمعت بالمتظاهرين وتم الاتفاق على معالجة مشاكل خانقين الخدمية خلال شهر بالتنسيق مع حكومة ديالى والدوائر الحكومية والخدمية.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق انسحب المتظاهرون ورفعوا خيام الاعتصام من أمام مبنى قائممقامية خانقين وإمهال الإدارة المحلية فرصة لمعالجة المشاكل وتلبية المطالب الخدمية.

وذكر الاركوازي؛ أن قوات اتحادية من بغداد أعادت فتح طريق منفذ المنذرية الدولي ورفعت خيام الاعتصام من الطريق للسماح بمرور القوافل التجارية.

وأكد الاركوازي وصول محطة كهرباء متنقلة من بغداد الى خانقين وهي محطة تقوية لمعالجة القطوعات في التيار الكهربائي والحفاظ على استمراريته وهي خطوة مهمة لحل جانب كبير من مشاكل خانقين.

وشهدت خانقين خلال الأيام الثلاثة الماضية موجة عارمة من الغضب والاحتجاج الشعبي بسبب تردي الخدمات وانعدام التيار الكهربائي وسط مطالب بإقالة قائممقام القضاء ومدراء الدوائر الخدمية.

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