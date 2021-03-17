محطات من حياة "طبيب الفقراء" أحد آخر اليهود في بغداد

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على ظافر ايلياهو، الطبيب اليهودي الأخير في بغداد، وأحد آخر اليهود الذين ما زالوا في العاصمة العراقية، الذي توفي عن عمر يناهز ال61، بعدما امضى حياته في مساعدة المرضى الفقراء.

وكان ايلياهو، وهو طبيب عظام، يعمل في مستشفى واسط، قد لقب ب"طبيب الفقراء" حيث كان يعالج اولئك الذين لا يملكون المال، مجانا.

وخلال حرب العراق في العام 2003، واصل عمله الطبي لمساعدة الجرحى والمرضى بالرغم من استمرار القصف والغارات على العراق.

وفيما اشارت معلومات الى انه توفي يوم الاثنين بسبب نوبة قلبية، الا ان مراسل "واشنطن بوست" في العراق مصطفى سليم غرد على "تويتر" قائلا انه توفي نتيجة جلطة مفاجئة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى ان اليهود كانوا يشكلون نحو 40% من سكان بغداد وفقا للإحصاء السكاني ايام العثمانيين في العام 1917.

لكن بعد اعلان تشكيل اسرائيل في العام 1948، فر العديد من يهود العراق بسبب التوترات الاقليمية والاجواء المعادية. وفر نحو 150 الف يهودي كانوا ما يزالون في العراق في العام 1948، وبحلول العام 1951، كان 96% منهم قد غادروا.

وبعد الغزو الاميركي في العام 2003، تم نقل عدد من اليهود العراقيين عبر رحلات جوية خاصة الى اسرائيل، بينما غادر اخرون في السنوات التالية في ظل الاقتتال الطائفي.

وبحلول العام 2009، كان لا يزال في بغداد تسعة يهود فقط، استنادا الى برقيات ووثائق نشرها موقع "ويكيليكس".

واستولت الدولة العراقية على العديد من منازل اليهود قبل العام 2003، في حين ان العديد من المدارس والمتاجر والمعابد اليهودية في انحاء البلد تعاني من الانهيار بسبب حاجتها الى الصيانة والترميم.