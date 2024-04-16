محطات جديدة.. محافظ نينوى يكشف عن مشاريع لرفع إنتاج الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ مشاريع جديدة للطاقة الكهربائية ترفع من الإنتاج وساعات تجهيز المواطنين بالتيار.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، عقب زيارة أجراها إلى العاصمة بغداد ولقائه بأعضاء لجنة الطاقة البرلمانية عن نينوى لبحث مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظة "تم الاتفاق على إطلاق مشروع إنشاء محطة كهرباء الشمال الحرارية في نينوى بطاقة 350 ميغاواط وسيتم المباشرة قريباً بالمرحلة الأولى منه المشروع عن طريق الاتفاقية الإطارية مع الصين".

وأشار إلى "قرب تنفيذ مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء القيارة الغازية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 ميغاواط، حيث من المقرر أن ترتفع الطاقة الإجمالية لهذه المحطة بعد إكمال المشروع الجديد فيها إلى 1075 ميغاواط بعد اضافة 325 ميغاواط".

وبين أن المشروع "سينفذ من قبل شركات أمريكية متخصصة في مجال الطاقة".