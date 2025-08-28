محضر اتفاق لتنظيم عمل التاكسي في كركوك

شفق نيوز – كركوك

وقّع قسم النقل الخاص في محافظة كركوك، يوم الخميس، محضر اتفاق مع ممثلي شركات سيارات الأجرة العاملة في المحافظة، بهدف تنظيم عمل مركبات التاكسي وضبط آليات تشغيلها وفق ضوابط رسمية.

وقال مدير قسم النقل الخاص في كركوك، عباس علي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق الجديد يهدف إلى تنظيم قطاع مركبات الأجرة داخل المحافظة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الاتفاق تضمن حصر نشاط شركة "باي" داخل مدينة كركوك، مع اعتماد مراكز محددة لتأهيل المركبات وفق المعايير المعتمدة.

وبحسب علي، فإن الاتفاق شدد كذلك على منع تسجيل أو تشغيل أي مركبة أجرة جديدة ما لم تكن مرخصة أصولياً، فضلاً عن إلزام جميع الشركات العاملة بالتنسيق مع قسم النقل الخاص واتحاد التاكسي لضمان التزامها بالضوابط الرسمية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق انسيابية أكبر في عمل سيارات الأجرة، وتوفير بيئة عمل منظمة تسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل الفوضى الناتجة عن عمل المركبات غير النظامية.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد تظاهرات نظمها أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) في كركوك خلال الأسبوع الماضي احتجاجاً على توسع نشاط أحد التطبيقات الإلكترونية الذي يوفّر فرص عمل لأصحاب السيارات الخاصة والتاكسي بأسعار أقل من الأجرة الرسمية للتاكسي الأصفر، ما تسبب بمنافسة غير متكافئة وأثار استياء السائقين التقليديين.

ومن جانبه، وذكر رئيس اتحاد التاكسي في كركوك، نصرت إبراهيم أحمد للوكالة، أن "الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في السوق، حيث يضمن حماية حقوق سائقي التاكسي الأصفر الذين تضرروا مؤخراً من المنافسة غير العادلة، وفي الوقت نفسه ينظم عمل التطبيقات الإلكترونية بما يخدم المواطنين ويوفر خدمة آمنة ومنظمة".

ووفق أحد، فإن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة أي خروقات قد تؤثر على استقرار السوق أو جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.